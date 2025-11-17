В США ученые создали необычный пластырь для предотвращения инфарктов

Ученые из Техасского университета A&M тестируют микроигольчатый пластырь на сердце, который уменьшает образование рубцов в поврежденных тканях.

Фото: iStock

Пластырь с микроиглами, разработанный учеными Техасского университета A&M, призван совершить революцию в лечении поврежденной сердечной мышцы после сердечных приступов.

«Устройство доставляет целевую дозу интерлейкина-4 (ИЛ-4) непосредственно в поврежденную ткань. Предыдущие результаты показывают, что такой подход способствует восстановлению сердца и позволяет избежать системных побочных эффектов. Микроиглы проникают через наружный слой сердца и позволяют лекарствам достичь поврежденной мышцы, расположенной под ней. Доступ к нему обычно очень усложнен», – говорится в материале.

Отмечается, что инфаркты сердца лишают мышечных клеток кислорода и питательных веществ. Организм реагирует образованием рубцовой ткани, стабилизирующей орган, но не позволяющей ему сокращаться. Здоровые мышцы вынуждены компенсировать это, что повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы в будущем. Ученые стремятся избежать этого, изменив поведение иммунных клеток в поврежденном участке.

«В основе стратегии лежат макрофаги. Эти клетки могут вызвать воспаление тканей или способствовать их заживлению. Они могут либо усилить воспаление, либо помочь сердцу исцелиться. ИЛ-4 помогает превратить их в помощников», – говорят учёные.

Указано, что в первые эксперименты пластырь справился с заданием. Исследователи отметили понижение воспалительных сигналов в окружающих тканях и уменьшение рубцевания. Также клетки сердечной мышцы оказались более восприимчивыми к сигналам от других близлежащих клеток, особенно эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Такое усиление перекрестных помех может оказаться важным для длительного функционирования. Исследователи надеются, что эта система поможет разработать новые иммуномодулирующие методы лечения для будущих пациентов, перенесших инфаркт.

