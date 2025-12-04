  1. В Україні

Чи потрібно благодійним організаціям реєструватися платниками ПДВ — роз’яснення

18:56, 4 грудня 2025
Безоплатні постачання під час воєнного стану не створюють підстав для обов’язкової ПДВ-реєстрації.
Частина операцій, які здійснюють благодійні організації під час воєнного стану, не впливає на обов’язок реєструватися платниками ПДВ.

Йдеться про норми п. 69.12 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, які прямо посилаються на пп. 197.1.15 ст. 197 ПКУ, вказує Головне управління ДПС у Тернопільській області.

Що це означає на практиці?

Операції з надання благодійної допомоги, визначені у пп. 197.1.15, звільняються від ПДВ.

Звільнення стосується як безоплатного постачання товарів чи послуг благодійним організаціям, так і надання допомоги цими організаціями їхнім отримувачам.

Такі безоплатні операції не враховуються до загального обсягу постачань, який використовується для визначення обов’язкової ПДВ-реєстрації за ст. 181 ПКУ.

Важлива умова

Постачання вважається безоплатним лише тоді, коли за нього не отримується жодної компенсації — ні грошової, ні матеріальної. Якщо ж компенсація є, операція підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Чому це важливо?

Під час війни благодійні організації часто працюють з великими обсягами гуманітарних вантажів і послуг. Завдяки цій нормі податкове законодавство не створює для них зайвого бюрократичного навантаження, дозволяючи зосередитись на допомозі.

