Нужно ли благотворительным организациям регистрироваться плательщиками НДС — разъяснение
Часть операций, которые осуществляют благотворительные организации во время военного положения, не влияет на обязанность регистрироваться плательщиками НДС.
Речь идет о нормах п. 69.12 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, которые напрямую ссылаются на пп. 197.1.15 ст. 197 НКУ, указывает Главное управление ГНС в Тернопольской области.
Что это означает на практике?
Операции по предоставлению благотворительной помощи, определенные в пп. 197.1.15, освобождаются от НДС.
Освобождение касается как безвозмездной поставки товаров или услуг благотворительным организациям, так и предоставления помощи этими организациями их получателям.
Такие безвозмездные операции не учитываются в общем объеме поставок, который используется для определения обязательной НДС-регистрации по ст. 181 НКУ.
Важное условие
Поставка считается безвозмездной только тогда, когда за нее не получают никакой компенсации — ни денежной, ни материальной. Если же компенсация есть, операция подлежит налогообложению на общих основаниях.
Почему это важно?
Во время войны благотворительные организации часто работают с большими объемами гуманитарных грузов и услуг. Благодаря этой норме налоговое законодательство не создает для них лишней бюрократической нагрузки, позволяя сосредоточиться на помощи.
