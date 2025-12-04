Нужно ли благотворительным организациям регистрироваться плательщиками НДС — разъяснение

Безвозмездные поставки во время военного положения не создают оснований для обязательной НДС-регистрации.

Часть операций, которые осуществляют благотворительные организации во время военного положения, не влияет на обязанность регистрироваться плательщиками НДС.

Речь идет о нормах п. 69.12 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, которые напрямую ссылаются на пп. 197.1.15 ст. 197 НКУ, указывает Главное управление ГНС в Тернопольской области.

Что это означает на практике?

Операции по предоставлению благотворительной помощи, определенные в пп. 197.1.15, освобождаются от НДС.

Освобождение касается как безвозмездной поставки товаров или услуг благотворительным организациям, так и предоставления помощи этими организациями их получателям.

Такие безвозмездные операции не учитываются в общем объеме поставок, который используется для определения обязательной НДС-регистрации по ст. 181 НКУ.

Важное условие

Поставка считается безвозмездной только тогда, когда за нее не получают никакой компенсации — ни денежной, ни материальной. Если же компенсация есть, операция подлежит налогообложению на общих основаниях.

Почему это важно?

Во время войны благотворительные организации часто работают с большими объемами гуманитарных грузов и услуг. Благодаря этой норме налоговое законодательство не создает для них лишней бюрократической нагрузки, позволяя сосредоточиться на помощи.

