Земля, будинок та коштовне авто: у закарпатського митника виявили незаконні активи на 23 млн грн

У родини митника виявили земельну ділянку площею 1,6 тис. кв. м з житловим будинком площею майже 330 кв.м в Ужгороді.

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Офісу Генерального прокурора для організації досудового розслідування обґрунтований висновок за результатами моніторингу способу життя державного інспектора відділу митного оформлення митного поста «Тиса» Закарпатської митниці.

У ході моніторингу та з урахуванням матеріалів, наданих Державним бюро розслідувань, НАЗК встановило ознаки кримінального корупційного правопорушення (незаконного збагачення) на понад 23 млн грн. Йдеться про земельну ділянку площею 1,6 тис. кв. м з житловим будинком площею майже 330 кв.м в Ужгороді, що належать матері посадовця, але якими користується її син та його родина, а також автомобіль SKODA KODIAQ, 2024 року випуску, який придбала дружина митника.

Земельну ділянку восени 2022 року за 40,1 тис. грн придбала матір посадовця. Проте, за результатами експертиз встановлено, що її ринкова вартість на дату купівлі сягає майже 1,8 млн грн.

Улітку 2023 року на цій земельній ділянці було введено в експлуатацію збудований житловий будинок, у який вселилися посадовець разом із дружиною та дітьми. На той момент його вартість перевищувала 19 млн грн.

«З пояснень батьків посадовця стало відомо, що нерухоме майно вони придбали та побудували частково за власні заощадження, частково — за позичені кошти від знайомих, а будівельні роботи нібито виконувалися «власними силами».

Автомобіль SKODA KODIAQ, 2024 року випуску, дружина митника придбала наприкінці 2024 року за понад 1,9 млн грн. За її словами, автівку куплено за кошти від продажу попередніх авто», - заявили у відомстві.

Аналіз доходів і видатків посадовця, його родини та близьких осіб показав недостатність їх офіційних коштів для покриття всіх витрат. А позики, на які посилаються родичі інспектора митниці, не підтверджені фінансово й містять ознаки фіктивності, додали у НАЗК.

