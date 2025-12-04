Земля, дом и дорогостоящее авто: у закарпатского таможенника выявили незаконные активы на 23 млн грн

У семьи таможенника обнаружили земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м с жилым домом площадью почти 330 кв. м в Ужгороде.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Офис Генерального прокурора для организации досудебного расследования обоснованное заключение по результатам мониторинга образа жизни государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Тиса» Закарпатской таможни.

В ходе мониторинга и с учетом материалов, предоставленных Государственным бюро расследований, НАПК установило признаки уголовного коррупционного правонарушения (незаконного обогащения) на сумму более 23 млн грн. Речь идет о земельном участке площадью 1,6 тыс. кв. м с жилым домом площадью почти 330 кв. м в Ужгороде, которые принадлежат матери должностного лица, но которыми пользуется ее сын и его семья, а также об автомобиле SKODA KODIAQ 2024 года выпуска, который приобрела жена таможенника.

Земельный участок осенью 2022 года за 40,1 тыс. грн приобрела мать должностного лица. Однако, по результатам экспертиз установлено, что его рыночная стоимость на дату покупки составляет почти 1,8 млн грн.

Летом 2023 года на этом земельном участке был введен в эксплуатацию построенный жилой дом, в который вселились должностное лицо вместе с женой и детьми. На тот момент его стоимость превышала 19 млн грн.

«Из объяснений родителей должностного лица стало известно, что недвижимое имущество они приобрели и построили частично за собственные сбережения, частично — за заемные средства от знакомых, а строительные работы якобы выполнялись “собственными силами”.

Автомобиль SKODA KODIAQ 2024 года выпуска жена таможенника приобрела в конце 2024 года за более чем 1,9 млн грн. По ее словам, автомобиль куплен на средства от продажи предыдущих авто», — заявили в ведомстве.

Анализ доходов и расходов должностного лица, его семьи и близких лиц показал недостаточность их официальных средств для покрытия всех затрат. А займы, на которые ссылаются родственники инспектора таможни, не подтверждены финансово и содержат признаки фиктивности, добавили в НАПК.

