Ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності ресурсів – що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України

Ратифікована Угода України з ЄС про надання допомоги передбачає, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів, і ЄС не несе відповідальність за невиплату у разі відсутності ресурсів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро). Йдеться про законопроект №0295.

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів рф для покриття основної суми позики залучених від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою.

Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA).

Набрання чинності зазначеною Угодою дозволить створити правову рамку для співпраці з ЄС та країнами G7, зокрема США, Канадою, Великою Британією та Японією, щодо погашення та обслуговування надалі залучених коштів до державного бюджету України відповідно до схваленого комюніке лідерами G7 про створення Механізму кредитного співробітництва та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.

Як випливає з тексту ратифікованої Угоди (стаття 8) Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

Україна визнає та погоджується з тим, що суми безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках Механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до Механізму, або можуть бути призупинені, а також з тим, що Комісія не зобов’язана сплачувати суми безповоротної фінансової допомоги, які перевищують обсяг ресурсів, які надходять до Механізму.

Комісія не гарантує, що сума безповоротної фінансової допомоги, достатня для погашення Двосторонніх кредитів, що відповідають вимогам, та Кредиту МФД, буде доступною, і Україна визнає та погоджується, що вона не матиме жодних претензій до Комісії або ЕС щодо будь-якої нестачі коштів, що виникла внаслідок недостатності кількості ресурсів в рамках Механізму.

Автор: Наталя Мамченко

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