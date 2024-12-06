Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності ресурсів – що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України

08:15, 6 грудня 2024
Ратифікована Угода України з ЄС про надання допомоги передбачає, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів, і ЄС не несе відповідальність за невиплату у разі відсутності ресурсів.
Ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності ресурсів – що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро). Йдеться про законопроект №0295.

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів рф для покриття основної суми позики залучених від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою.

Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA).

Набрання чинності зазначеною Угодою дозволить створити правову рамку для співпраці з ЄС та країнами G7, зокрема США, Канадою, Великою Британією та Японією, щодо погашення та обслуговування надалі залучених коштів до державного бюджету України відповідно до схваленого комюніке лідерами G7 про створення Механізму кредитного співробітництва та надання виняткової макрофінансової допомоги Україні.

Як випливає з тексту ратифікованої Угоди (стаття 8) Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

Україна визнає та погоджується з тим, що суми безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках Механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до Механізму, або можуть бути призупинені, а також з тим, що Комісія не зобов’язана сплачувати суми безповоротної фінансової допомоги, які перевищують обсяг ресурсів, які надходять до Механізму.

Комісія не гарантує, що сума безповоротної фінансової допомоги, достатня для погашення Двосторонніх кредитів, що відповідають вимогам, та Кредиту МФД, буде доступною, і Україна визнає та погоджується, що вона не матиме жодних претензій до Комісії або ЕС щодо будь-якої нестачі коштів, що виникла внаслідок недостатності кількості ресурсів в рамках Механізму.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Верховна Рада України ЄС Україна Мінфін Сергій Марченко Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив політику державної власності та політики винагороди керівників держпідприємств і членів наглядових рад

Міністерству економіки доручено до 31 грудня забезпечити сортування державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі, за категоріями, передбаченими Політикою державної власності.

Ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності ресурсів – що передбачає ратифікована Угода про кредитний механізм для України

Ратифікована Угода України з ЄС про надання допомоги передбачає, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходженням ресурсів, і ЄС не несе відповідальність за невиплату у разі відсутності ресурсів.

Громадян, яких сліпим жеребом виберуть кандидатами у присяжні з реєстру, оштрафують в разі ігнорування виклику до суду – Рада підтримала законопроект

Прийнятий за основу депутатами законопроект в якості «пряника» присяжним пропонує оплату, виходячи з посадового окладу судді, а в якості «батога» – штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Початкову загальновійськову підготовку будуть проходити громадяни, незалежно від статі, які здобувають профільну середню освіту – Кабмін затвердив порядок

Початкова підготовка проводиться з метою формування у здобувачів освіти первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості.

Чи можливе голосування через Дію на післявоєнних виборах – Комітет Верховної Ради оприлюднив результати дослідження експертів Ради Європи

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила про результати цього дослідження щодо оцінки ризиків та можливостей використання альтернативних форм голосування на післявоєнних виборах в Україні з фокусом на інтернет-голосуванні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області