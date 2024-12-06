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Ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины

08:15, 6 декабря 2024
Ратифицированное Соглашение Украины с ЕС о предоставлении помощи предусматривает, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов, и ЕС не несет ответственности за невыплату в случае отсутствия ресурсов.
Ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, по которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро). Речь идет о законопроекте №0295.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которые могут достигать 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа, привлеченной от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом.

Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих ссуд, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – ERA).

Вступление в силу данного Соглашения позволит создать правовую рамку для сотрудничества с ЕС и странами G7, в частности США, Канадой, Великобританией и Японией, по погашению и обслуживанию в дальнейшем привлеченных средств в государственный бюджет Украины в соответствии с одобренным коммюнике лидерами G7 о создании Механизма кредитного сотрудничества и предоставлении исключительной макрофинансовой помощи Украине.

Как следует из текста ратифицированного Соглашения (статья 8) Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, и что ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязываются осуществлять выплаты в случае отсутствия поступления таких ресурсов.

Украина признает и соглашается с тем, что суммы безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках Механизма, могут изменяться в зависимости от поступающих в Механизм ресурсов или могут быть приостановлены, а также с тем, что Комиссия не обязана уплачивать суммы безвозвратной финансовой помощи, превышающей объем ресурсов, поступающих в Механизм.

Комиссия не гарантирует, что сумма безвозвратной финансовой помощи, достаточная для погашения соответствующих требованиям Двусторонних кредитов и Кредита МФД, будет доступна, и Украина признает и соглашается, что она не будет иметь никаких претензий к Комиссии или ЕС относительно какой-либо нехватки средств, возникшей вследствие недостаточности количества ресурсов в рамках Механизма.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ЕС Украина Минфин Сергей Марченко Еврокомиссия

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Ни Еврокомиссия, ни ЕС не несут никакой ответственности и не обязаны осуществлять выплаты в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает ратифицированное Соглашение о кредитном механизме для Украины

Ратифицированное Соглашение Украины с ЕС о предоставлении помощи предусматривает, что любое обязательство по выплате безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов, и ЕС не несет ответственности за невыплату в случае отсутствия ресурсов.

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