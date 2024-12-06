Налоговики пояснили, что они являются основанием для непринятия налоговой декларации средствами электронной связи.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, в каких случаях налоговая декларация в е-форме не принимается.

Отмечается, что согласно п. 49.3 НКУ налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Единственным основанием для непринятия налоговой декларации средствами электронной связи в электронной форме является недействительность квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, такого налогоплательщика в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», в том числе в связи с истечением срока действия соответствующего квалифицированного сертификата электронной подписи, при условии, что такая налоговая декларация отвечает всем требованиям электронного документа, содержит достоверные обязательные реквизиты и предоставлена ​​в формате, доступном для ее технической обработки.

Налогоплательщики, принадлежащие к крупным и средним предприятиям, представляют налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость представляется в электронной форме контролирующему органу всеми плательщиками этого налога с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Финансовая отчетность, отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и другой совокупный доход (отчет о финансовых результатах), представляемых согласно требованиям абзацев первого и второго п. 46.2 НКУ, представляются в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» в контролирующие органы плательщиками налога на прибыль предприятий, плательщиками части чистой прибыли (дохода), плательщиками дивидендов на государственную долю и неприбыльными предприятиями, учреждениями, организациями, подающими налоговую отчетность в Электронная форма.

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