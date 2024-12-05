Обнародована методика, согласно которой ВККС будет оценивать практические задания кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда

Практические задания по специализации антикоррупционного суда кандидаты будут выполнять 16 декабря.

Высшая квалификационная комиссия судей 5 декабря обнародовала методические указания по оценке практического задания по специализации суда, которую кандидаты на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты будут выполнять 16 декабря.

Методические указания фактически являются разъяснением, сколько баллов кандидат на должность судьи получит за решение того или иного компонента модельного дела.

В частности, при выполнении практического задания кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС максимально смогут набрать 150 баллов. Для того чтобы удачно преодолеть этап практического задания, кандидаты должны набрать не менее 75% от максимально возможного балла, то есть 112,5 балла.

Соответственно, за качественное написание мотивировочной части претендент сможет получить максимально 102 балла, за резолютивную часть – 30 баллов, за соблюдение стилистики судебного решения – 9 баллов, за соблюдение правил орфографии и пунктуации – 9 баллов.

При этом в Методических указаниях указано, что в зависимости от обстоятельств дела, изложенных в модельном деле, Высшая квалификационная комиссия судей может отступить от приведенной в Методических указаниях структуры и количества выставленных баллов по одному или нескольким элементам оценки, но не более чем на 10%.

Кандидаты на должности судей Апелляционной палаты ВАКС будут писать сразу два модельных судебных решения, с учетом специфики апелляционного суда, за каждое из которых смогут максимально набрать 75 баллов (в общей сложности – 150 баллов).

За мотивировочную часть практического задания кандидаты на должности судей АП ВАКС могут получить 48 баллов, за резолютивную часть – 17 баллов, соблюдение стилистики судебного решения – 5 баллов, а соблюдение правил орфографии и пунктуации – 5 баллов.

В зависимости от обстоятельств дела, изложенных в описательной части приговора (определения) суда апелляционной инстанции и вида судебного решения (об оставлении обжалованного решения без изменений, его изменении или отмене) Высшая квалификационная комиссия судей может отступить от приведенной в Методических указаниях структуры и количества выставленных баллов одним или несколькими элементами оценки, но не более чем на 10%.

С соответствующими методическими указаниями можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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