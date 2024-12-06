Работодателей ждут штрафы за отказ отпустить работника на судебные заседания – что предусматривает законопроект о суде присяжных

Кроме того, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны будут по запросу ТУ ГСА предоставить необходимую информацию о работниках для составления списков кандидатов в присяжные.

Работодатели – руководители учреждений или организаций, независимо от подчинения и форм собственности, обязаны будут высвободить кандидата в присяжные и присяжного от работы на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия. Отказ в освобождении будет считаться неуважением к суду. То есть работодателя смогут привлечь к ответственности. Соответствующие изменения предусматривает принятый Верховной Радой 5 декабря в первом чтении законопроект 3843 о суде присяжных.

Напомним, что другим, тоже уже принятым за основу законопроектом 11387, предлагается размер штрафов за неявки и неуважение к суду значительно увеличить.

Так, за проявление неуважения в суд будут штрафовать до 3400 грн., за повторное нарушение – 6800 грн. В случае неприбытия по вызову судьи штраф составит до 12 112 грн (сейчас – до 6056 грн).

Итак, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о модели суда присяжных по иностранному образцу – то есть, когда решать судьбу обвиняемого будет Скамья присяжных, а председательствующий судья – утверждать вердикт присяжных.

Выбирать кандидатов в присяжные будет автоматизированная система из реестра, сформированного на базе Государственного реестра избирателей, который ведет ЦИК. Состав Скамьи присяжных будет формироваться на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные из числа граждан, постоянно проживающих в соответствующем судейском округе. Отказаться от такой чести можно будет только при определенных в законе обстоятельствах, например, декретный отпуск или уход за ребенком.

Присяжным предлагают платить, исходя из должностного оклада судьи первой инстанции (63 тысяч грн в месяц), впрочем, с учетом посуточного фактически отработанного времени в порядке, определенном ГСА.

В случае игнорирования обязанности быть присяжным будут налагаться штрафы, в том числе и на работодателя, не желающего отпускать своего работника в суд.

«Совершение правосудия гражданином Украины, избранного в качестве присяжного, является не только правом, но и конституционной и гражданской обязанностью» - записали авторы в проекте.

Неприбытие или несвоевременное прибытие для участия в отборе состава Скамьи присяжных или в судебное заседание без уважительных причин будет считаться неуважением к суду и приведет к штрафу.

Ответственной за формирование и ведение Реестра кандидатов в присяжные будет Государственная судебная администрация, которая будет вести его на основании данных Государственного реестра избирателей и других государственных реестров.

Для формирования списка кандидатов в присяжные ГСА и его территориальные органы получат право получать из Реестра информацию об избирателях, содержащую персональные данные. Порядок функционирования системы случайного (слепого) автоматизированного отбора кандидатов в присяжные для их вызова в судебное заседание установит ГСА.

Работодатель обязан будет освободить кандидата в присяжные и присяжного от работы.

Кроме того, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны будут по запросу ТУ ГСА предоставлять необходимую информацию для составления списков кандидатов в присяжные.

За непредоставление, отказ в предоставлении, предоставление неполной или искаженной информации, а также предоставление информации вне установленных сроков, должностные лица и руководители предприятий, учреждений и организаций будут нести ответственность.

Отметим, что присяжные существуют по уголовным делам и сейчас. Так, согласно УПК уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, осуществляется по ходатайству обвиняемого – судом присяжных в составе двух и трех присяжных. Впрочем, и сейчас найти их достаточно сложно. В частности, в некоторых местностях органы власти не могут утвердить списки присяжных, потому что никто не хочет соглашаться.

Автор: Наталя Мамченко

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