В пункте пропуска «Шегини» откроется резиденция Святого Николая

Святой Николай пересечет границу, чтобы подарить путешественникам сказочную атмосферу.

Источник фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Шегини», что на границе, вскоре появится резиденция Святого Николая. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

6 декабря волшебный гость пересечет границу, чтобы создать праздничную атмосферу для путешественников. Все, кто прибудет в «Шегинов», смогут посетить магическую фотозону и встретиться с Николаем.

Особенно радостной новость станет для детей, ведь Святой Николай обещает порадовать самых маленьких подарками. Все желающие смогут почувствовать приближение зимнего чуда прямо на границе.

Источник фото: ГПСУ

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