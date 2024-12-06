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У пункті пропуску «Шегині» відкриється резиденція Святого Миколая

07:53, 6 грудня 2024
Святий Миколай перетне кордон, щоб подарувати подорожнім казкову атмосферу.
У пункті пропуску «Шегині» відкриється резиденція Святого Миколая
Джерело фото: ДПСУ
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У пункті пропуску «Шегині», що на кордоні, незабаром з’явиться резиденція Святого Миколая. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

6 грудня чарівний гість перетне кордон, щоб створити святкову атмосферу для подорожніх. Усі, хто прибуде до «Шегинів», зможуть завітати до магічної фотозони та зустрітися з Миколаєм.

Особливо радісною новина стане для дітей, адже Святий Миколай обіцяє порадувати найменших подарунками. Усі бажаючі зможуть відчути наближення зимового дива прямо на кордоні.

Джерело фото: ДПСУ

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