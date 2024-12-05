Оприлюднена методика, згідно з якою ВККС буде оцінювати практичні завдання кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду

Практичне завдання з спеціалізації антикорупційного суду кандидати будуть виконувати 16 грудня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 грудня оприлюднила Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з спеціалізації суду, яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати будуть виконувати 16 грудня.

Методичні вказівки фактично є роз’ясненням, скільки балів кандидат на посаду судді отримає за розв’язання того чи іншого компоненту модельної справи.

Зокрема, за виконання практичного завдання кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС максимально зможуть набрати 150 балів. Для того, щоб вдало подолати етап практичного завдання кандидати мають набрати щонайменше 75% від максимально можливого балу, тобто 112,5 бали.

Відповідно, за якісне написання мотивувальної частини претендент на посаду судді ВАКС зможе отримати максимально 102 бали, за резолютивну частину – 30 балів, за дотримання стилістики судового рішення – 9 балів, за дотримання правил орфографії та пунктуації – 9 балів.

При цьому у Методичних вказівках вказано, що залежно від обставин справи, викладених у модельній справі, Вища кваліфікаційна комісія суддів може відступити від наведеної у Методичних вказівках структури та кількості виставлених балів за одним чи кількома елементами оцінювання, але не більше як на 10%.

Кандидати на посади суддів Апеляційної палати ВАКС будуть писати одразу два модельних судових рішення, з урахуванням специфіки апеляційного суду, за кожне з яких зможуть максимально набрати 75 балів (загалом – 150 балів).

За мотивувальну частину кожного завдання кандидати на посади суддів АП ВАКС можуть отримати 48 балів, за резолютивну частину – 17 балів, за дотримання стилістики судового рішення – 5 балів, а за дотримання правил орфографії та пунктуації – 5 балів.

Залежно від обставин справи, викладених в описовій частині вироку (ухвали) суду апеляційної інстанції та виду судового рішення (про залишення оскарженого рішення без змін, його зміну чи скасування) Вища кваліфікаційна комісія суддів може відступити від наведеної у Методичних вказівках структури та кількості виставлених балів за одним чи кількома елементами оцінювання, але не більше як на 10 %.

З відповідними Методичними вказівками можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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