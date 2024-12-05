Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Оприлюднена методика, згідно з якою ВККС буде оцінювати практичні завдання кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду

18:27, 5 грудня 2024
Практичне завдання з спеціалізації антикорупційного суду кандидати будуть виконувати 16 грудня.
Оприлюднена методика, згідно з якою ВККС буде оцінювати практичні завдання кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 грудня оприлюднила Методичні вказівки з оцінювання практичного завдання з спеціалізації суду, яке кандидати на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати будуть виконувати 16 грудня.

Методичні вказівки фактично є роз’ясненням, скільки балів кандидат на посаду судді отримає за розв’язання того чи іншого компоненту модельної справи.  

Зокрема, за виконання практичного завдання кандидати на  посади суддів ВАКС та АП ВАКС максимально зможуть набрати 150 балів. Для того, щоб вдало подолати етап практичного завдання кандидати мають набрати щонайменше 75% від максимально можливого балу, тобто 112,5 бали.

Відповідно, за якісне написання мотивувальної частини претендент на посаду судді ВАКС зможе отримати максимально 102 бали, за резолютивну частину – 30 балів, за дотримання стилістики судового рішення – 9 балів, за дотримання правил орфографії та пунктуації – 9 балів. 

При цьому у Методичних вказівках вказано, що залежно від обставин справи, викладених у модельній справі, Вища кваліфікаційна комісія суддів може відступити від наведеної у Методичних вказівках структури та кількості виставлених балів за одним чи кількома елементами оцінювання, але не більше як на 10%.

Кандидати на посади суддів Апеляційної палати ВАКС будуть писати одразу два модельних судових рішення, з урахуванням специфіки апеляційного суду, за кожне з яких зможуть максимально набрати 75 балів (загалом – 150 балів).

За мотивувальну частину кожного завдання кандидати на посади суддів АП ВАКС можуть отримати 48 балів, за резолютивну частину – 17 балів, за дотримання стилістики судового рішення – 5 балів, а за дотримання правил орфографії та пунктуації – 5 балів.

Залежно від обставин справи, викладених в описовій частині вироку (ухвали) суду апеляційної інстанції та виду судового рішення (про залишення оскарженого рішення без змін, його зміну чи скасування) Вища кваліфікаційна комісія суддів може відступити від наведеної у Методичних вказівках структури та кількості виставлених балів за одним чи кількома елементами оцінювання, але не більше як на 10 %.

З відповідними Методичними вказівками можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд ВККС ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оприлюднена методика, згідно з якою ВККС буде оцінювати практичні завдання кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду

Практичне завдання з спеціалізації антикорупційного суду кандидати будуть виконувати 16 грудня.

Ілон Маск і Вівек Рамасвамі під час скорочення чиновників та федеральних агентств спиратимуться на рішення Верховного суду США

«Полярною зіркою» для реформ зі скорочення бюрократів стане Конституція США з акцентом на двох важливих рішеннях Верховного суду, винесених під час перебування на посаді президента Байдена.

Наше завдання зараз – зберегти конкурс в апеляцію – ВККС

У ВККС нагадали, що за умови необхідності подолання 75% бар’єру за етап IQ-тесту, кандидатів на посади суддів апеляційних судів залишиться менше, ніж вакансій.

Кабмін схвалив законопроект щодо тимчасового перебування підрозділів Збройних Сил України за кордоном

Кабмін схвалив законопроект щодо порядку прийняття рішення Президентом про тимчасове перебування підрозділів ЗСУ за кордоном за поданням Головнокомандувача ЗСУ.

В Україні може з’явитися повноцінний суд присяжних – Верховна Рада схвалила законопроект

Депутати вирішили підтримати створення суду присяжних в Україні і проголосували законопроект, поданий 4 роки тому.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва