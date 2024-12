Кабмін затвердив умови отримання 20 млрд доларів від США в рамках обіцяної G7 допомоги за рахунок заморожених активів РФ

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3% річних та поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства США із строком погашення 52 тижні, визначеної Міністром фінансів США.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Уряд постановою від 6 грудня 2024 року №1388 затвердив Основні умови здійснення правочину з умовними зобов’язаннями, внаслідок якого державі надається позика від Federal Financing Bank.

Йдеться про отримання 20 млрд доларів від США з обіцяної у червні 2024 року країнами «Великої сімки» (G7) допомоги Україні, яка в цілому складе 50 млрд доларів, за рахунок заморожених активів РФ. Це буде кредит на 40 років для України, але покриватися він буде за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла закон 4106-IX (законопроект про зміни до Бюджетного кодексу 12232), які створюють в бюджетній сфері нове поняття – «умовні боргові зобов’язання». За словами голови бюджетного комітету Ради Роксолани Підласи, «безповоротна позичка» у $50 млрд від країн Великої сімки і ЄС – це саме такі умовні боргові зобов’язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит до того часу і якщо не отримає репарації від росії».

Ці гроші також не будуть обліковуватись як державний борг України. Мінфін стверджує, що такі кредити можуть підлягати поверненню Україною, тобто вважатимуться державним боргом, в разі отримання Україною відповідних репарацій від РФ.

Крім того, Верховна Рада 5 грудня ратифікувала Угоду з ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва, за яким Україна зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів (або 45 млрд євро). Йдеться про законопроект №0295.

В свою чергу, міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду про започаткування Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною.

Відповідно до постанови Уряду від 6 грудня 2024 року №1388 Міністерству фінансів за результатами здійснення правочину з умовними зобов’язаннями, внаслідок якого державі надається позика від Federal Financing Bank, доручено подати Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо необхідності внесення (з дотриманням збалансованості показників державного бюджету) змін до розпису Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та визначення виду надходження державного бюджету від здійснення таких правочинів відповідно до бюджетної класифікації.

Основні умови отримання 20 млрд від США полягають в наступному.

Правочин з умовними зобов’язаннями здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником, Federal Financing Bank та Агентством з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки (USAID) (далі — АМР США), договору гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement) між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником та АМР США, а також випуску Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником сертифіката щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness), заборгованість за яким підлягає сплаті Federal Financing Bank.

Внаслідок здійснення правочину державі надається позика на загальну суму, що не перевищує 20 000 000 000 доларів США від Federal Financing Bank.

Платіжні зобов’язання за сертифікатом щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness) забезпечуються гарантією АМР США відповідно до договору гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement).

Кошти за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 р. (далі — Фонд), на користь держави.

Кошти з Фонду надаються державі відповідно до умов договору купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement), документів Фонду (FIF Documents) (як цей термін визначено в договорі купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) та інших документів, пов’язаних із здійсненням правочину.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює сумі фіксованої ставки у розмірі 1,3 відсотка річних та поточної ставки середньої дохідності за непогашеними векселями Казначейства Сполучених Штатів Америки із строком погашення 52 тижні, визначеної Міністром фінансів США. Відсотки сплачуються щороку до 31 серпня включно, починаючи з 2025 року, відповідно до умов сертифіката щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness), а саме шляхом сплати у грошовій формі та/або шляхом збільшення непогашеної основної суми позики.

Погашення та обслуговування позики здійснюються за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет, в тому числі за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації, відповідно до Механізму кредитного співробітництва для України, визначеного Регламентом (ЄС) 2024/2773 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 24 жовтня 2024 р., Угодою між Україною та Європейським Союзом про впровадження Механізму кредитного співробітництва для України, сертифікатом щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness) та договором гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement).

У випадках, передбачених сертифікатом щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness) і договором гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement), Federal Financing Bank або АМР США мають обмежене право вимагати повернення позики за рахунок коштів державного бюджету, зокрема у разі здійснення відшкодування (компенсації) до державного бюджету шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Остаточне погашення позики здійснюється через 40 років від дати випуску сертифіката щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness).

Інші умови здійснення правочину визначаються договором купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement), сертифікатом щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness), договором гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement) та іншими документами, пов’язаними з його здійсненням.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.