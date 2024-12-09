Кабмин утвердил условия получения 20 млрд долларов от США в рамках обещанной помощи G7 за счет замороженных активов РФ

На сумму займа начисляются проценты по ставке, равной сумме фиксированной ставки в размере 1,3% годовых и текущей ставке средней доходности по непогашенным векселям Казначейства США со сроком погашения 52 недели, определенной Министром финансов США.

Источник фото: armyinform.com.ua

Правительство постановлением от 6 декабря 2024 года №1388 утвердило Основные условия осуществления сделки с условными обязательствами, в результате которой государству предоставляется заем от Federal Financing Bank.

Речь идет о получении 20 млрд долларов от США из обещанной в июне 2024 года странами «Большой семерки» (G7) помощи Украине, которая в общей сложности составит 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ. Это будет кредит на 40 лет для Украины, но покрываться он будет за счет прибылей от замороженных российских активов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон 4106-IX (законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс 12232), которые создают в бюджетной сфере новое понятие – «условные долговые обязательства». По словам главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, «необратимая ссуда» в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от России».

Эти деньги также не будут учитываться как государственный долг Украины. Минфин утверждает, что такие кредиты могут подлежать возврату Украиной, то есть их можно считать государственным долгом, в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

Кроме того, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении механизма кредитного сотрудничества, по которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро). Речь идет о законопроекте №0295.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

Согласно постановлению Правительства от 6 декабря 2024 года №1388 Министерству финансов по результатам осуществления сделки с условными обязательствами, в результате которой государству предоставляется ссуда от Federal Financing Bank, поручено подать Кабинету Министров Украины в установленном порядке предложения о необходимости внесения (с соблюдением сбалансированности показателей государственного бюджета) изменений к росписи Государственного бюджета Украины на соответствующий бюджетный период и определение вида поступления государственного бюджета от осуществления таких сделок в соответствии с бюджетной классификацией.

Основные условия получения 20 млрд. от США заключаются в следующем.

Сделка с условными обязательствами осуществляется путем заключения договора покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement) между Украиной в лице Министра финансов Украины как заемщиком, Federal Financing Bank и Агентством по международному развитию Соединенных Штатов Америки (USAID) (далее – АМР США), договора гарантии и погашения ссуды (Loan Guarantee and Repayment Agreement) между Украиной в лице Министра финансов Украины как заемщиком и АМР США, а также выпуску Украиной в лице Министра финансов Украины как заемщиком сертификата по задолженности (Certificate of Indebtedness), задолженность по которому подлежит уплате Federal Financing Bank.

В результате осуществления сделки государству предоставляется ссуда на общую сумму, не превышающую 20 000 000 000 долларов США от Federal Financing Bank.

Платежные обязательства по сертификату по задолженности (Certificate of Indebtedness) обеспечиваются гарантией АМР США в соответствии с договором гарантии и погашения займа (Loan Guarantee and Repayment Agreement).

Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанного Всемирным банком 10 октября 2024 г. (далее — Фонд), в пользу государства .

Средства из Фонда предоставляются государству в соответствии с условиями договора покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement), документов Фонда (FIF Documents) (как этот срок определен в договоре покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement) и других документов, связанных с осуществлением сделки).

На сумму займа начисляются проценты по ставке, равной сумме фиксированной ставки в размере 1,3 процента годовых и текущей ставке средней доходности по непогашенным векселям Казначейства Соединенных Штатов Америки со сроком погашения 52 недели, определенной Министром финансов США. Проценты платятся ежегодно до 31 августа включительно, начиная с 2025 года, в соответствии с условиями сертификата по задолженности (Certificate of Indebtedness), а именно путем уплаты в денежной форме и/или путем увеличения непогашенной основной суммы займа.

Погашение и обслуживание ссуды осуществляются за счет источников иных, чем государственный бюджет, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации, в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества для Украины, определенного Регламентом (ЕС) 2024/2773 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24 октября 2024 г., Соглашением между Украиной и Европейским Союзом о внедрении Механизма кредитного сотрудничества для Украины, сертификатом по задолженности (Certificate of Indebtedness) договором гарантии и погашения ссуды (Loan Guarantee and Repayment Agreement).

В случаях, предусмотренных сертификатом по задолженности (Certificate of Indebtedness) и договором гарантии и погашения ссуды (Loan Guarantee and Repayment Agreement), Federal Financing Bank или АМР США имеют ограниченное право требовать возврата ссуды за счет средств государственного бюджета, в частности в случае осуществления возмещения (компенсации) в государственный бюджет вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии Российская Федерация против Украины.

Окончательное погашение ссуды осуществляется через 40 лет с даты выпуска сертификата по задолженности (Certificate of Indebtedness).

Другие условия осуществления сделки определяются договором покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement), сертификатом по задолженности (Certificate of Indebtedness), договором гарантии и погашения ссуды (Loan Guarantee and Repayment Agreement) и другими документами, связанными с его осуществлением.

Автор: Наталя Мамченко

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