Какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие — ответ МВД

В Министерстве внутренних дел Украины напомнили, какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Список документов включает:
- письменное заявление, в котором необходимо указать где и когда найдено оружие.
- паспорт и идентификационный код.
- Выписка о месте жительства/регистрации.
- фотографию 3,5х4,5 см.
Также в МВД добавили, чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию.
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