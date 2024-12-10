Какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие — ответ МВД

Чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию.

Фото: freepik.com

В Министерстве внутренних дел Украины напомнили, какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Список документов включает:

- письменное заявление, в котором необходимо указать где и когда найдено оружие.

- паспорт и идентификационный код.

- Выписка о месте жительства/регистрации.

- фотографию 3,5х4,5 см.

Также в МВД добавили, чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию.

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