Бросил на пол — в Черкасской области сообщили о подозрении отчиму, который убил 2-летнего ребенка

Мужчина не вызвал скорую медицинскую помощь для малолетнего и уложил мальчика спать.

Фото иллюстративное, источник фото - vlasno.info

В Черкасской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении жителю города Смелы по факту убийства ребенка.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 32-летний отчим, схватив за руку 2-х летнюю мальчика своей сожительницы, бросил его на пол, в результате чего ребенок ударился головой. В дальнейшем не вызвал скорую медицинскую помощь для малолетнего, и уложил мальчика спать.

Сына, уже не подававшего признаков жизни, обнаружила мать и вызвала медиков скорой помощи, которые по приезду констатировали смерть последнего.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.