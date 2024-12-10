Кинув на підлогу — на Черкащині повідомили про підозру вітчиму, який вбив 2-річну дитину

Чоловік не викликав швидку медичну допомогу для малолітнього та поклав хлопчика спати.

Фото ілюстративне, джерело фото - vlasno.info

На Черкащині правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю міста Сміли за фактом вбивства дитини.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 32-річний вітчим, схопивши за руку 2-х річну хлопчика своєї співмешканки, кинув його на підлогу, внаслідок чого дитина вдарилася головою. В подальшому не викликав швидку медичну допомогу для малолітнього, та поклав хлопчика спати.

Сина, який вже не подавав ознак життя, виявила матір та викликала медиків швидкої допомоги, які по приїзду констатували смерть останнього.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

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