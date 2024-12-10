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Кинув на підлогу — на Черкащині повідомили про підозру вітчиму, який вбив 2-річну дитину

10:07, 10 грудня 2024
Чоловік не викликав швидку медичну допомогу для малолітнього та поклав хлопчика спати.
Кинув на підлогу — на Черкащині повідомили про підозру вітчиму, який вбив 2-річну дитину
Фото ілюстративне, джерело фото - vlasno.info
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На Черкащині правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю міста Сміли за фактом вбивства дитини.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 32-річний вітчим, схопивши за руку 2-х річну хлопчика своєї співмешканки, кинув його на підлогу, внаслідок чого дитина вдарилася головою. В подальшому не викликав швидку медичну допомогу для малолітнього, та поклав хлопчика спати.

Сина, який вже не подавав ознак життя, виявила матір та викликала медиків швидкої допомоги, які по приїзду констатували смерть останнього.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі від трьох до восьми років.

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прокуратура Черкаси

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