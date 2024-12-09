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Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредитний механізм

13:45, 9 грудня 2024
Президент підписав закон про механізм погашення позик за рахунок активів Росії.
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредитний механізм
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4121-IX, який ратифікує угоду між Україною та Європейським Союзом. Цей документ передбачає створення механізму для обслуговування та погашення позик, отриманих Україною, а також фінансову підтримку за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Угода, укладена 2 грудня 2024 року в Брюсселі та 3 грудня в Києві, створює правову рамку для впровадження механізму кредитного співробітництва. Вона набуде чинності після отримання Європейською Комісією офіційного повідомлення від України про виконання всіх необхідних процедур.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ратифікувала Угоду з ЄС про кредитний механізм, за яким зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів.

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закон ЄС кредит Володимир Зеленський

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