Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредитном механизме

Президент подписал закон о механизме погашения займов за счет активов России.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4121-IX, который ратифицирует соглашение между Украиной и Европейским Союзом. Этот документ предусматривает создание механизма для обслуживания и погашения займов, полученных Украиной, а также финансовую поддержку за счет доходов от замороженных активов России.

Соглашение, заключенное 2 декабря 2024 года в Брюсселе и 3 декабря в Киеве, создает правовую рамку для внедрения механизма кредитного сотрудничества. Оно вступит в силу после получения Европейской Комиссией официального уведомления от Украины о выполнении всех необходимых процедур.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада ратифицировала Соглашение с ЕС о кредитном механизме, по которому сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов.

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