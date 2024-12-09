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Кабмин предлагает Раде принять закон о порядке нахождения подразделений Вооруженных Сил Украины за границей

13:28, 9 декабря 2024
Решение о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ будет принимать Президент.
Кабмин предлагает Раде принять закон о порядке нахождения подразделений Вооруженных Сил Украины за границей
Фото: mil.in.ua
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Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 12293 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам временного пребывания подразделений Вооруженных Сил Украины за границей».

Законопроект предлагает внести изменения в Законы «О Вооруженных Силах Украины» и «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства», которыми предусмотреть:

  • возможность временного пребывания подразделений Вооруженных сил Украины за границей;
  • установление порядка принятия решения Верховным Главнокомандующим ВСУ – то есть Президентом Украины Владимиром Зеленским – о временном пребывании подразделений ВСУ за границей по представлению Главнокомандующего ВСУ;
  • установление условия немедленного возвращения в Украину таких подразделений в случае окончания правового режима военного положения.

Предлагается установить, что подразделения Вооруженных Сил Украины могут направляться в другие государства и находиться на территории этих государств только временно на основании международных договоров Украины, а на период действия правового режима военного по решению Верховного Главнокомандующего ВСУ в порядке и на условиях, определенных законодательством Украины.

Решение о временном пребывании подразделений ВСУ за границей на период действия правового режима военного положения принимает Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины по представлению Главнокомандующего ВСУ, согласованного с Министром обороны, которое включает задачи, общую численность указанных подразделений, тип и состав их вооружения, военной техники, подчиненность , сроки пребывания и порядок их возможного продления, порядок замены личного состава подразделения, порядок содержания и расчетного срока временного пребывания.

После окончания правового режима военного положения все временно находящиеся за рубежом подразделения Вооруженных Сил Украины немедленно возвращаются на территорию Украины.

Как отмечает в пояснительной записке Министр обороны Рустем Умеров, принятие закона создаст условия для нормирования временного пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров на период действия правового режима военного положения.

«После принятия данного законопроекта ожидается улучшение процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектование личным составом Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, подразделений, которые будут комплектоваться такой военной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки» - указывает министр.

Автор: Наталя Мамченко

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