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Владимир Зеленский подписал закон об отмене льготы в случае лишения государственной награды

13:35, 9 декабря 2024
Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
Владимир Зеленский подписал закон об отмене льготы в случае лишения государственной награды
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №4108-IX об утрате права на налоговую социальную льготу в случае лишения лица государственной награды Украины.

Таким образом, лицо, лишенное, в частности, звания Герой Украины, теряет право на налоговую социальную льготу.

Верховная Рада приняла в целом законопроект 11411 о внесении изменения в статью 169 Налогового кодекса о потере права на налоговую социальную льготу «в случае лишения лица государственной награды» 3 декабря.

Подробно, какие изменения предполагает закон, писала «Судебно-юридическая газета» в материале по ссылке – здесь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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закон льготы Владимир Зеленский

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