Володимир Зеленський підписав закон про скасування пільги у разі позбавлення особи державної нагороди

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 4108-IX про втрату права на податкову соціальну пільгу у разі позбавлення особи державної нагороди України.

Таким чином, особа, позбавлена, зокрема, звання Герой України, втрачає право на податкову соціальну пільгу.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 11411 про внесення зміни до статті 169 Податкового кодексу щодо втрати права на податкову соціальну пільгу «у разі позбавлення особи державної нагороди» 3 грудня.

Детально, які зміни передбачає закон писала «Судово-юридична газета» у матеріалі за посиланням – тут.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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