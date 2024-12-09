Міноборони Румунії спростувало фейки в TikTok про закриття кордонів та підготовку до війни

У Румунії поширюють дезінформацію про закриття кордонів в країні та військову мобілізацію.

Фото: Міноборони Румунії

Міністерство оборони Румунії заявило про поширення у соціальних мережах неправдивої інформації щодо закриття кордонів країни та військової мобілізації. Відомство підкреслило, що ці повідомлення є фейковими і мають на меті сіяти паніку серед населення.

Згідно із заявою, опублікованою на офіційному порталі міністерства, дезінформація активно розповсюджується через платформу TikTok.

«У першому з двох виявлених постів неправдиво стверджується, що кордони Румунії будуть закриті й охоронятимуться військовими», – наголошують у відомстві.

Інший фейк демонструє фотографії військової техніки, яку нібито розмістили в порту Констанца для підготовки до війни. У Міноборони пояснили, що техніка на зображеннях не перебуває на озброєнні румунської армії, а місце зйомки не пов’язане з портом.

В оборонному відомстві закликали громадян перевіряти інформацію та не піддаватися на провокації.

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