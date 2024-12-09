Практика судів
  1. У світі

Міноборони Румунії спростувало фейки в TikTok про закриття кордонів та підготовку до війни

17:20, 9 грудня 2024
У Румунії поширюють дезінформацію про закриття кордонів в країні та військову мобілізацію.
Міноборони Румунії спростувало фейки в TikTok про закриття кордонів та підготовку до війни
Фото: Міноборони Румунії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони Румунії заявило про поширення у соціальних мережах неправдивої інформації щодо закриття кордонів країни та військової мобілізації. Відомство підкреслило, що ці повідомлення є фейковими і мають на меті сіяти паніку серед населення.

Згідно із заявою, опублікованою на офіційному порталі міністерства, дезінформація активно розповсюджується через платформу TikTok.

«У першому з двох виявлених постів неправдиво стверджується, що кордони Румунії будуть закриті й охоронятимуться військовими», – наголошують у відомстві.

Інший фейк демонструє фотографії військової техніки, яку нібито розмістили в порту Констанца для підготовки до війни. У Міноборони пояснили, що техніка на зображеннях не перебуває на озброєнні румунської армії, а місце зйомки не пов’язане з портом.

В оборонному відомстві закликали громадян перевіряти інформацію та не піддаватися на провокації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Румунія Міноборони TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів – коли можна подавати документи

Документи для участі у конкурсі на посади двох суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року.

В Секретаріаті ВККС з'явився тимчасовий керівник

Тарас Нешик повернувся до роботи у Секретаріаті ВККС.

Питання щодо порядку підтвердження повноважень адвоката, про якого відсутні дані в ЄРАУ, передано на розгляд Об’єднаної палати КЦС

На думку колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду, наявність або відсутність відомостей про адвоката в ЄРАУ не є передумовою можливості здійснювати повноваження адвоката як представника в суді.

Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок уздовж кордону у Чорнобильського заповідника

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео