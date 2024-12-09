Минобороны Румынии опровергло фейки в TikTok о закрытии границ и подготовке к войне

В Румынии распространяют дезинформацию о закрытии границ в стране и военной мобилизации.

Фото: Минобороны Румынии

Министерство обороны Румынии заявило о распространении в социальных сетях ложной информации о закрытии границ страны и военной мобилизации. Ведомство подчеркнуло, что эти сообщения являются фейковыми и имеют целью сеять панику среди населения.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном портале министерства, дезинформация активно распространяется через платформу TikTok.

«В первом из двух обнаруженных постов ложно утверждается, что границы Румынии будут закрыты и будут охраняться военными», - отмечают в ведомстве.

Другой фейк демонстрирует фотографии военной техники, которую якобы разместили в порту Констанца для подготовки к войне. В Минобороны объяснили, что техника на изображениях не находится на вооружении румынской армии, а место съемки не связано с портом.

В оборонном ведомстве призвали граждан проверять информацию и не поддаваться на провокации.

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