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На Apple подали в суд за отказ внедрить систему обнаружения контента, связанного с насилием над детьми

20:47, 9 декабря 2024
В иске указывается, что поскольку Apple не прилагает больше усилий, чтобы предотвратить распространение фото или видео с насилием над детьми, то заставляет жертв снова пережить свою травму.
На Apple подали в суд за отказ внедрить систему обнаружения контента, связанного с насилием над детьми
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Компания Apple обвиняют в отказе внедрить систему, которая бы сканировала фотографии iCloud для обнаружения контента, связанного с насилием над детьми. Об этом сообщает The New York Times.

В иске указывается, что поскольку Apple не прилагает больше усилий, чтобы предотвратить распространение фото или видео с насилием над детьми, то заставляет жертв снова пережить свою травму.

Также в иске отмечают, что Apple объявила о «широко разрекламированном улучшенном дизайне, направленном на защиту детей», а затем не «внедрила эти проекты или не сделала что-либо, чтобы выявлять и ограничивать» такие материалы.

Apple в 2021 году впервые объявила о системе сканирования в iCloud, для которой будет использоваться цифровые подписи Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей, чтобы обнаруживать насилие над детьми на фото или видео. Однако эксперты по безопасности и конфиденциальности предположили, что система может создать «бэкдор» для государственной слежки. В настоящее время Apple отказалась от планов внедрить систему сканирования.

Иск подала 27-летняя женщина, судящаяся с Apple под псевдонимом. По словам женщины, родственник развращал ее, когда она была младенцем, и публиковал фото в интернете. Поэтому она почти ежедневно получает уведомления от правоохранительных органов о том, что кого-то обвиняют в хранении этих изображений.

Адвокат Джеймс Марш, участвующий в судебном процессе, указывает, что существует потенциальная группа из 2 680 жертв, которые могут получить компенсацию по этому делу.

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