В Харькове построят подземный лечебный корпус «Ковчег»

В государственном бюджете на 2025 год предусмотрены первые 89 миллионов гривен для его реализации.

Источник фото: Олег Синегубов

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В Харьковской области ведется разработка инновационного проекта – подземного лечебного корпуса «Ковчег». Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов после рабочего визита Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам главы ОГА, строительство стартует в 2025 году.

«В настоящее время разрабатываем проект, в государственном бюджете-2025 предусмотрены первые 89 миллионов гривен для его реализации», – отметил Олег Синегубов.

«Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине в следующем году заработают 200 центров ментального здоровья.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове может появиться подземный город площадью 236 тысяч км2. По проекту там планируется разместить школы, парк, больницы, торговые центры и коворкинг.

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