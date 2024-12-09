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На Ровенщине двое подростков вылезли на крышу грузового поезда и их ударило током

20:11, 9 декабря 2024
14 и 15-летние подростки пострадали от электрического тока на поезде в селе Верба.
На Ровенщине двое подростков вылезли на крышу грузового поезда и их ударило током
Фото: Полиция Ровенской области
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В селе Верба, что на Ровенщине, двое подростков в возрасте 14 и 15 лет получили удары током после того, как вылезли на крышу грузового поезда, который стоял на станции. Об инциденте сообщила полиция области.

По информации правоохранителей, ребята поднялись на вагон поезда, где их ударило током. Дежурный депо услышал подозрительные звуки и обнаружил пострадавших. Один из ребят упал на землю, а другой остался на крыше вагона.

Старшего из подростков, 15-летнего парня, доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи его отпустили. 14-летний юноша получил термический ожог и сейчас находится в Ривненской областной детской больнице. Его состояние оценивается как стабильное. Полиция продолжает выяснение обстоятельств происшествия.

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полиция Ровно

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