На Рівненщині двоє підлітків вилізли на дах вантажного потяга і їх вдарило струмом

14 та 15-річні підлітки постраждали від електричного струму на потязі у селі Верба.

Фото: Поліція Рівненщини

У селі Верба, що на Рівненщині, двоє підлітків віком 14 і 15 років отримали удари струмом після того, як вилізли на дах вантажного потяга, який стояв на станції. Про інцидент повідомила поліція області.

За інформацією правоохоронців, хлопці піднялися на вагон потяга, де їх вдарило струмом. Черговий депо почув підозрілі звуки та виявив потерпілих. Один із хлопців впав на землю, а інший залишився на даху вагона.

Старшого з підлітків, 15-річного хлопця, доставили до лікарні, де після надання медичної допомоги його відпустили. 14-річний юнак отримав термічний опік і наразі перебуває в Рівненській обласній дитячій лікарні. Його стан оцінюється як стабільний. Поліція продовжує з'ясування обставин події.

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