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Польські виробники цементу вимагають обмежити імпорт з України через загрозу конкуренції

15:41, 9 грудня 2024
Імпорт цементу з України до Польщі зріс на 1500%.
Польські виробники цементу вимагають обмежити імпорт з України через загрозу конкуренції
Фото: blitz.if.ua
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Польські виробники цементу закликають уряд захистити внутрішній ринок від надлишкового імпорту цементу з України. Як повідомляє Puls Biznesu, з 2019 по 2023 рік постачання українського цементу до Польщі збільшилися на понад 1500%. Якщо в 2020 році імпорт становив лише 32 000 тонн, то в 2023 році він досяг 340 000 тонн. В 2024 році очікується, що постачання перевищить 500 000 тонн, а в наступному році може досягти навіть 1,5 мільйона тонн.

Голова Асоціації виробників цементу Польщі, Збіґнєв Пільх, зазначив, що Україна до війни споживала 12 мільйонів тонн цементу на рік, але через зниження внутрішнього попиту цей обсяг скоротився до 4 мільйонів тонн, а надлишок почав вивозитися, переважно, до Польщі.

Основним постачальником цементу на польський ринок є Івано-Франківськцемент, найбільший виробник в Україні, який зараз розширює свої виробничі потужності до 4 мільйонів тонн на рік. Польські виробники цементу вбачають у цьому загрозу для своєї галузі.

«Неконтрольоване надходження цементу з України є недобросовісною конкуренцією, оскільки його виробники не несуть витрат на кліматичну політику Євросоюзу, на відміну від нашої. Тому ми не можемо конкурувати з українським імпортом. У такій ситуації існування, наприклад, цементного заводу в Хелмі, що за 25 км від кордону з Україною, не буде виправданим. У результаті щонайменше 1300 осіб втратять роботу», – зазначив Пільх.

Асоціація вимагає обмеження імпорту, пропонуючи встановити квоти на рівні середнього обсягу останніх трьох років. Вона також вважає, що це питання має бути обговорене під час перегляду торгової угоди між Україною та ЄС у 2025 році.

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Польща

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