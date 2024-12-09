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13 років позбавлення волі з конфіскацією майна — в Сумах суд виніс вирок судді так званої «днр»

18:59, 9 грудня 2024
Наприкінці грудня 2021 року чоловік призначений на посаду судді, а у січні 2022 року склав «присягу судді» так званої «днр».
13 років позбавлення волі з конфіскацією майна — в Сумах суд виніс вирок судді так званої «днр»
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Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок громадянину, якого обвинувачено у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Чоловіка визнано винуватим та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років з конфіскацією майна.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні (за відсутності обвинуваченого). Було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання, а також обвинувачений був забезпечений захисником.

За матеріалами справи № 591/4451/23, громадянин Л. в 2017 році поза діючих контрольних пунктів в’їзду-виїзду та митних постів, виїхав на територію Донецької області, яка тимчасово непідконтрольна законній владі України, а саме до м. Донецьк.

«Надалі, добровільно із власної ініціативи працевлаштувався на посаду викладача так званої «кафедры хозяйственного права Донецкой академии управления и государственной служби при главе «днр», де працював у період часу з 2017 по 2021 роки.

У грудні 2021 року добровільно пройшов кваліфікаційний відбір на заняття посади судді у незаконному судовому органі, у так званому «арбітражному суді донецької народної республіки», наприкінці грудня 2021 року був призначений на посаду судді, а у січні 2022 року склав «присягу судді» так званої «днр», — зазначає Зарічний районний суд.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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