13 лет лишения свободы с конфискацией имущества — в Сумах суд вынес приговор судье так называемой «днр»

В конце декабря 2021 года мужчина назначен на должность судьи, а в январе 2022 года принял «присягу судьи» так называемой «днр».

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор гражданину, обвиняемому в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Мужчина признан виновным и назначен наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве (при отсутствии обвиняемого). Были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания, а также обвиняемый был обеспечен защитником.

По материалам дела №591/4451/23, гражданин Л. в 2017 году вне действующих контрольных пунктов въезда-выезда и таможенных постов, выехал на территорию Донецкой области, которая временно не подконтрольна законной власти Украины, а именно в г. Донецк.

«В дальнейшем, добровольно по собственной инициативе трудоустроился на должность преподавателя так называемой «кафедры хозяйственного права Донецкой академии управления и государственной службы при главе «днр», где работал в период времени с 2017 по 2021 годы.

В декабре 2021 года добровольно прошел квалификационный отбор на занятие должности судьи в незаконном судебном органе, так называемом «арбитражном суде донецкой народной республики», в конце декабря 2021 года был назначен на должность судьи, а в январе 2022 года принял «присягу судьи» так называемой «днр», — указывает Заречный районный суд.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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