Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Суд инфо

13 лет лишения свободы с конфискацией имущества — в Сумах суд вынес приговор судье так называемой «днр»

18:59, 9 декабря 2024
В конце декабря 2021 года мужчина назначен на должность судьи, а в январе 2022 года принял «присягу судьи» так называемой «днр».
13 лет лишения свободы с конфискацией имущества — в Сумах суд вынес приговор судье так называемой «днр»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор гражданину, обвиняемому в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Мужчина признан виновным и назначен наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с конфискацией имущества.

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве (при отсутствии обвиняемого). Были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания, а также обвиняемый был обеспечен защитником.

По материалам дела №591/4451/23, гражданин Л. в 2017 году вне действующих контрольных пунктов въезда-выезда и таможенных постов, выехал на территорию Донецкой области, которая временно не подконтрольна законной власти Украины, а именно в г. Донецк.

«В дальнейшем, добровольно по собственной инициативе трудоустроился на должность преподавателя так называемой «кафедры хозяйственного права Донецкой академии управления и государственной службы при главе «днр», где работал в период времени с 2017 по 2021 годы.

В декабре 2021 года добровольно прошел квалификационный отбор на занятие должности судьи в незаконном судебном органе, так называемом «арбитражном суде донецкой народной республики», в конце декабря 2021 года был назначен на должность судьи, а в январе 2022 года принял «присягу судьи» так называемой «днр», — указывает Заречный районный суд.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Сумы госизмена

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей – когда можно подавать документы

Документы для участия в конкурсе на должности двух судей КСУ по квоте Съезда судей можно подать с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

В Секретариате ВККС появился временный руководитель

Тарас Нешик вернулся к работе в Секретариате ВККС.

Вопрос о порядке подтверждения полномочий адвоката, о котором отсутствуют данные в ЕРАУ, передан на рассмотрение Объединенной палаты КГС

По мнению коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, наличие или отсутствие сведений об адвокате в ЕРАУ не является предпосылкой возможности осуществлять полномочия адвоката как представителя в суде.

Судей Апелляционной палаты ВАКС привлекли к ответственности за нарушение права на защиту

Судьи Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Игорь Панаид получили предупреждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео