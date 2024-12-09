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Объявлен конкурс на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей

12:15, 9 декабря 2024
Заполнить должности судей КСУ по квоте Съезда судей пока не удается.
Объявлен конкурс на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей
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Совет судей Украины 9 декабря 2024 года объявил конкурс на две должности судей Конституционного Суда Украины.

Напомним, что 6 декабря Совещательная группа экспертов признала трех кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.

Кроме того, в мае 2024 года Совещательная группа экспертов определила только двух претендентов на одну должность КСУ по квоте Съезда судей, следовательно, еще одна должность судей КСУ тоже осталась незаполненной.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья КСУ Съезд судей Рада судей Украины

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Объявлен конкурс на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей

Заполнить должности судей КСУ по квоте Съезда судей пока не удается.

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