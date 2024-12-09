Гуманитарная помощь для транспорта в условиях войны – Комитет рекомендовал Раде принять законопроект

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о перевозках в условиях военного положения.

Фото: West Auto Hub

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения перевозок населения в условиях военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект №12177-1 направлен на удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным и городским электрическим транспортом во время действия военного положения. В частности, проект предлагает следующие изменения:

Приобретателями гуманитарной помощи для перевозок станут коммунальные предприятия - автомобильные перевозчики и перевозчики городского электрического транспорта.

Гуманитарной помощью признаются транспортные средства, такие как автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метрополитена.

Гуманитарную помощь нельзя передавать или отчуждать другим лицам, кроме случаев безвозмездного отчуждения или передачи другому приобретателю гуманитарной помощи.

Использование гуманитарной помощи для перевозок не считается получением прибыли, если это осуществляется коммунальными предприятиями.

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