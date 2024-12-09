Гуманитарная помощь для транспорта в условиях войны – Комитет рекомендовал Раде принять законопроект

13:53, 9 декабря 2024
Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о перевозках в условиях военного положения.
Фото: West Auto Hub
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения перевозок населения в условиях военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект №12177-1 направлен на удовлетворение потребностей населения в перевозках автомобильным и городским электрическим транспортом во время действия военного положения. В частности, проект предлагает следующие изменения:
- Приобретателями гуманитарной помощи для перевозок станут коммунальные предприятия - автомобильные перевозчики и перевозчики городского электрического транспорта.
- Гуманитарной помощью признаются транспортные средства, такие как автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метрополитена.
- Гуманитарную помощь нельзя передавать или отчуждать другим лицам, кроме случаев безвозмездного отчуждения или передачи другому приобретателю гуманитарной помощи.
- Использование гуманитарной помощи для перевозок не считается получением прибыли, если это осуществляется коммунальными предприятиями.
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