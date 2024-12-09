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Гуманітарна допомога для транспорту в умовах війни – Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

13:53, 9 грудня 2024
Комітет з питань соціальної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект щодо перевезень в умовах воєнного стану.
Гуманітарна допомога для транспорту в умовах війни – Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект
Фото: West Auto Hub
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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перевезень населення в умовах воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект №12177-1 спрямований на задоволення потреб населення в перевезеннях автомобільним та міським електричним транспортом під час дії воєнного стану. Зокрема, проект пропонує такі зміни:

  • Набувачами гуманітарної допомоги для перевезень стануть комунальні підприємства — автомобільні перевізники та перевізники міського електричного транспорту.
  • Гуманітарною допомогою визнаються транспортні засоби, такі як автобуси, електробуси, трамваї, тролейбуси та вагони метрополітену.
  • Гуманітарну допомогу не можна передавати або відчужувати іншим особам, окрім випадків безоплатного відчуження або передачі іншому набувачу гуманітарної допомоги.
  • Використання гуманітарної допомоги для перевезень не вважається отриманням прибутку, якщо це здійснюється комунальними підприємствами.

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Верховна Рада України законопроект

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