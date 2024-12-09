Гуманітарна допомога для транспорту в умовах війни – Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект

Комітет з питань соціальної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект щодо перевезень в умовах воєнного стану.

Фото: West Auto Hub

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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу урядовий проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перевезень населення в умовах воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект №12177-1 спрямований на задоволення потреб населення в перевезеннях автомобільним та міським електричним транспортом під час дії воєнного стану. Зокрема, проект пропонує такі зміни:

Набувачами гуманітарної допомоги для перевезень стануть комунальні підприємства — автомобільні перевізники та перевізники міського електричного транспорту.

Гуманітарною допомогою визнаються транспортні засоби, такі як автобуси, електробуси, трамваї, тролейбуси та вагони метрополітену.

Гуманітарну допомогу не можна передавати або відчужувати іншим особам, окрім випадків безоплатного відчуження або передачі іншому набувачу гуманітарної допомоги.

Використання гуманітарної допомоги для перевезень не вважається отриманням прибутку, якщо це здійснюється комунальними підприємствами.

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