На кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропускні операції – що трапилося

Оформлення тимчасово зупинено у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей.

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У Державній прикордонній службі Україні попередили про тимчасову зупинку пропускних операцій на кордоні з Молдовою через технічні несправності бази даних митниці сусідньої країни.

«У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови», - йдеться у повідомленні.

Відтак, громадян просять зважати на цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку.

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