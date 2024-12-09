На границе с Молдовой временно остановили пропускные операции – что случилось

Оформление временно остановлено в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей.

Иллюстративное изображение: медиа

В Государственной пограничной службе Украины предупредили о временной остановке пропускных операций на границе с Молдовой из-за технических неисправностей базы данных таможни соседней страны.

«В пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта из-за технических неисправностей базы данных таможни Молдовы», - говорится в сообщении.

Следовательно, граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок в этом направлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.