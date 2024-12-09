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Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины, — Госспецсвязи

17:29, 9 декабря 2024
Атака начиналась с фишинговых писем, маскировавшихся под официальные сообщения.
Хакеры пытались атаковать оборонные предприятия Украины, — Госспецсвязи
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Хакеры попытались атаковать украинские оборонные предприятия, а также Силы безопасности и обороны путем рассылки фишинговых писем. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Указывается, что атака начиналась с фишинговых писем, которые маскировались под официальные сообщения от Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В письмах говорилось о приглашении на конференцию, посвященную переходу продукции отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса на технические стандарты НАТО, которая проходила 5 декабря в Киеве.

«В письме содержалась гиперссылка «Вложение содержит важную информацию для вашего участия». Переход по этой ссылке и последующее открытие вложенных файлов могли привести к заражению компьютера», — отметили в Госспецсвязи.

Ведомство отмечает, что за атаку ответственна группировка UAC-0185.

Оно сосредотачивалось на похищении учетных данных мессенджеров Signal, Telegram, WhatsApp и военных систем DELTA, ТЕНЕТА, Кропива. Реже осуществляли кибератаки для получения несанкционированного удаленного доступа к компьютерам сотрудников оборонных предприятий и представителей сил безопасности и обороны.

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