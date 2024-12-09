Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которого были обсуждены ключевые вопросы оборонного сотрудничества между странами.
Среди основных тем обсуждения:
По словам Умерова, совместные усилия направлены на обеспечение украинских военных всем необходимым для приближения победы. США остаются ключевым партнером в поддержке Украины на пути к восстановлению мира и безопасности.
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