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Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США

13:17, 9 декабря 2024
Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию на фронте и помощь в сфере безопасности.
Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США
Источник фото: Минобороны
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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которого были обсуждены ключевые вопросы оборонного сотрудничества между странами.

Среди основных тем обсуждения:

  • Ситуация на фронте: подробно проанализировали текущие события и вызовы, с которыми сталкиваются украинские Силы обороны.
  • Помощь в сфере безопасности: Ллойд Остин подтвердил готовность США обеспечивать Украину всем необходимым для эффективного противодействия российской агрессии.
  • Формат «Рамштайн»: обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины и координацию международной поддержки.

По словам Умерова, совместные усилия направлены на обеспечение украинских военных всем необходимым для приближения победы. США остаются ключевым партнером в поддержке Украины на пути к восстановлению мира и безопасности.

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США война Минобороны Рустем Умеров

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