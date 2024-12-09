Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином вопросы оборонного сотрудничества между Украиной и США

Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию на фронте и помощь в сфере безопасности.

Источник фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которого были обсуждены ключевые вопросы оборонного сотрудничества между странами.

Среди основных тем обсуждения:

Ситуация на фронте: подробно проанализировали текущие события и вызовы, с которыми сталкиваются украинские Силы обороны.

Помощь в сфере безопасности: Ллойд Остин подтвердил готовность США обеспечивать Украину всем необходимым для эффективного противодействия российской агрессии.

Формат «Рамштайн»: обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины и координацию международной поддержки.

По словам Умерова, совместные усилия направлены на обеспечение украинских военных всем необходимым для приближения победы. США остаются ключевым партнером в поддержке Украины на пути к восстановлению мира и безопасности.

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