Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном питання оборонної співпраці між Україною та США

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої були обговорені ключові питання оборонної співпраці між країнами.
Серед основних тем обговорення:
За словами Умєрова, спільні зусилля спрямовані на забезпечення українських військових усім необхідним для наближення перемоги. США залишаються ключовим партнером у підтримці України на шляху до відновлення миру та безпеки.
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