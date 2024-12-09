Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном питання оборонної співпраці між Україною та США

Міністри оборони України та США обговорили ситуацію на фронті та безпекову допомогу.

Джерело фото: Міноборони

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої були обговорені ключові питання оборонної співпраці між країнами.

Серед основних тем обговорення:

Ситуація на фронті: детально проаналізували поточні події та виклики, з якими стикаються українські Сили оборони.

Безпекова допомога: Ллойд Остін підтвердив готовність США забезпечувати Україну всім необхідним для ефективної протидії російській агресії.

Формат «Рамштайн»: обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та координацію міжнародної підтримки.

За словами Умєрова, спільні зусилля спрямовані на забезпечення українських військових усім необхідним для наближення перемоги. США залишаються ключовим партнером у підтримці України на шляху до відновлення миру та безпеки.

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