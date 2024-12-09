Хто з працівників в Україні отримує найбільшу зарплату – Держстат оприлюднив рейтинг

Рівень середньої зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3%.

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на понад 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата в ІІІ кв. становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.

Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти. Середнє значення у ІІІ кварталі 14 219 грн, зростання лише на 16,7% відносно показників відповідного періоду минулого року.

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