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Який розмір надбавки до пенсії передбачений для почесних донорів крові

18:41, 9 грудня 2024
Людина, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус почесного донора .
Який розмір надбавки до пенсії передбачений для почесних донорів крові
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У Пенсійному фонді України розповіли, який розмір надбавки до пенсії передбачений для почесних донорів крові.

Якщо людина, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус Почесного донора України.

«Українці, які отримали звання Почесного донора України, мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (стаття 21 Закону України від 30.09.2020 № 931-IX «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»)», – зазначили у ПФУ.

Вказується, що відповідно до ст. 7 закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 1 січня цього року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено в розмірі 2 920 грн. Відповідно, надбавка до пенсії почесним донорам з 1 січня становить 292 грн.

Щоб отримати надбавку вперше, людина має звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з відповідною заявою. З собою мати документ, який посвідчує особу (паспорт), ідентифікаційний номер та посвідчення донора.

Раніше ми писали, за яких умов донори мають право на лікарняні в розмірі 100%.

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