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Какой размер прибавки к пенсии предусмотрен для почетных доноров крови

18:41, 9 декабря 2024
Человек, безвозмездно сдавший 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови, получает статус почетного донора.
Какой размер прибавки к пенсии предусмотрен для почетных доноров крови
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, какой размер прибавки к пенсии предусмотрен для почетных доноров крови.

Если человек, безвозмездно сдавший 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови, получает статус Почетного донора Украины.

«Украинцы, получившие звание Почетного донора Украины, имеют право на надбавку к пенсии в размере 10 процентов утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц (статья 21 Закона Украины от 30.09.2020 № 931-IX «О безопасности и качестве донорской крови») и компонентов крови»)», – отметили в ПФУ.

Указывается, что согласно ст. 7 закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» с 1 января этого года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2 920 грн. Соответственно надбавка к пенсии почетным донорам с 1 января составляет 292 грн.

Чтобы получить прибавку впервые, человек должен обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением. С собой иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), идентификационный номер и удостоверение донора.

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Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

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