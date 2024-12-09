Премьер Эстонии Кристен Михал прибыл с официальным визитом в Киев

Кристен Михал в Киеве встретится с Владимиром Зеленским, Денисом Шмыгалем и Русланом Стефанчуком.

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он планирует провести встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом Михал сообщил в соцсети Х, отметив непоколебимую поддержку Украины в войне против российской агрессии.

«Поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки. Победа Украины - это победа Европы, США и всего демократического мира», - заявил эстонский премьер.

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