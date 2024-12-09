Прем'єр Естонії Крістен Міхал прибув з офіційним візитом до Києва

Крістен Міхал у Києві зустрінеться з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем та Русланом Стефанчуком.

До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він планує провести зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це Міхал повідомив у соцмережі Х, наголосивши на непохитній підтримці України у війні проти російської агресії.

«Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України – це перемога Європи, США та всього демократичного світу», — заявив естонський прем'єр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.