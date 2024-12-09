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Внаслідок ракетного удару по адмінбудівлі в Кривому Розі трагічно загинув помічник судді Галуст Галстян

11:00, 9 грудня 2024
Галуст Галстян працював на державній службі в Донецькому апеляційному суді у місті Маріуполі з 2020 року, він був не лише професіоналом своєї справи, а й людиною з добрим, щирим і чуйним серцем.
Внаслідок ракетного удару по адмінбудівлі в Кривому Розі трагічно загинув помічник судді Галуст Галстян
Фото: rsu.gov.ua
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6 грудня під час ракетного удару по Кривому Рогу постраждала адміністративна будівля Дніпровського апеляційного суду, де працювали, у тому числі відряджені судді Донецького апеляційного суду та працівники апарату, які залишились вірній своїй присязі та продовжують служити народу України.

Внаслідок ракетного удару колектив суду зазнав важкої втрати — трагічно загинув помічник судді, колега, друг і чудова людина Галуст Галстян, якому було лише 32 роки.

Галуст працював на державній службі в Донецькому апеляційному суді у місті Маріуполі з 2020 року, він був не лише професіоналом своєї справи, а й людиною з добрим, щирим і чуйним серцем.

Після повномасштабного вторгнення він брав активну участь в евакуації документів та матеріальних цінностей з міста Маріуполя.

Після зміни підсудності Донецькому апеляційному суду до Дніпровського апеляційного суду Галуст переїхав до міста Кривого Рогу та продовжив працювати помічником судді.

«Його відданість роботі, людяність і підтримка залишаться в пам’яті колег назавжди.

Це непоправна втрата для всіх нас… Світла пам’ять Галусту…

Галуст Галстян родом з Вірменії. Україна стала для нього рідною і своє життя він присвятив їй, але батьки хочуть поховати його на батьківщині. Зараз це коштує великих грошей.

Рада суддів України звертається до суддівської спільноти, працівників апаратів суддів, представників органів та установ системи правосуддя допомогти батькам з похованням сина на вірменській землі.

Для них це буде єдина й остання можливість бути ближче до сина впродовж усього їхнього життя.

 Якщо є бажання та можливість допомогти фінансово родині загиблого, ви можете надіслати кошти на організацію поховання та підтримку його сім’ї у цей важкий час. https://send.monobank.ua/jar/5KwN4DTH4J send.monobank.ua.

Війна віддалила нас від рідних, війна зблизила нас з рідними, війна забрала в нас тих, кого ми любимо, війна повернула нам тих, кого ми навіть не уявляли, що можемо так сильно любити. Але війна показала нам всім, які ми можемо бути сильні. Разом ми можемо допомогти його близьким впоратися з цим горем» - зазначили у Раді суддів України.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Галуста Галстяна.

суд Кривий Ріг ракетний удар

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