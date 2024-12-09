Для Києва та низки областей змінили графіки відключення світла на 9 грудня

Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні.

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У ДТЕК оприлюднили збільшені графіки відключення світла на понеділок 9 грудня. Про це йдеться у відповідному повідомленні енергокомпанії.

«Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: оновлені графіки відключень на 9 грудня

Від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні», - зазначили там.

У Києві світло буде відсутнє:

1 група: з 10:00 до 14:00

2 група: з 10:00 до 14:00.

3 група: з 13:00 до 17:00.

4 група: з 13:00 до 17:00.

5 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

6 група: з 16:00 до 20:00

На Київщині світло буде відсутнє:

1 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.

2 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.

3 група: з 12:00 до 16:00.

4 група: з 12:00 до 16:00.

5 група: з 15:00 до 19:00.

6 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

На Одещині світло буде відсутнє:

1 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.

2 група: з 10:00 до 14:00.

3 група: з 12:00 до 16:00.

4 група: з 13:00 до 17:00.

5 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

6 група: з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

На Дніпропетровщині світло буде відсутнє:

1 група: з 10:00 до 14:00.

2 група: з 10:00 до 14:00.

3 група: з 13:00 до 17:00.

4 група: з 13:00 до 17:00.

5 група: з 16:00 до 20:00.

6 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

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