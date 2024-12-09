Для Киева и ряда областей изменили графики отключения света на 9 декабря

11:29, 9 декабря 2024
От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня.
В ДТЭК обнародовали увеличенные графики отключения света на понедельник, 9 декабря. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.
«Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина: обновленные графики отключений на 9 декабря
От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений сегодня», - отметили там.
В Киеве свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 10:00 до 14:00
- 2 группа: с 10:00 до 14:00.
- 3 группа: с 13:00 до 17:00.
- 4 группа: с 13:00 до 17:00.
- 5 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 6 группа: с 16:00 до 20:00
В Киевской области свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.
- 2 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.
- 3 группа: с 12:00 до 16:00.
- 4 группа: с 12:00 до 16:00.
- 5 группа: с 15:00 до 19:00.
- 6 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
В Одесской области свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.
- 2 группа: с 10:00 до 14:00.
- 3 группа: с 12:00 до 16:00.
- 4 группа: с 13:00 до 17:00.
- 5 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
- 6 группа: с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
На Днепропетровщине свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 10:00 до 14:00.
- 2 группа: с 10:00 до 14:00.
- 3 группа: с 13:00 до 17:00.
- 4 группа: с 13:00 до 17:00.
- 5 группа: с 16:00 до 20:00.
- 6 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
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