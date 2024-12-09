Для Киева и ряда областей изменили графики отключения света на 9 декабря

От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня.

В ДТЭК обнародовали увеличенные графики отключения света на понедельник, 9 декабря. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.

«Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина: обновленные графики отключений на 9 декабря

От Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений сегодня», - отметили там.

В Киеве свет будет отсутствовать:

1 группа: с 10:00 до 14:00

2 группа: с 10:00 до 14:00.

3 группа: с 13:00 до 17:00.

4 группа: с 13:00 до 17:00.

5 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

6 группа: с 16:00 до 20:00

В Киевской области свет будет отсутствовать:

1 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.

2 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.

3 группа: с 12:00 до 16:00.

4 группа: с 12:00 до 16:00.

5 группа: с 15:00 до 19:00.

6 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

В Одесской области свет будет отсутствовать:

1 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.

2 группа: с 10:00 до 14:00.

3 группа: с 12:00 до 16:00.

4 группа: с 13:00 до 17:00.

5 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

6 группа: с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

На Днепропетровщине свет будет отсутствовать:

1 группа: с 10:00 до 14:00.

2 группа: с 10:00 до 14:00.

3 группа: с 13:00 до 17:00.

4 группа: с 13:00 до 17:00.

5 группа: с 16:00 до 20:00.

6 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

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