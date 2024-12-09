Медицинские университеты могут расформировать в обычные вузы

В Украине рассматривают интеграцию медуниверситетов – медицинские факультеты вместо отдельных вузов.

Фото: АНТИКОР

В Украине рассматривают возможность интеграции медицинских университетов в состав классических высших учебных заведений. Такую перспективу озвучил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время вебинара «МедОбразование: Путь к изменениям».

Михаил Винницкий отметил, что сейчас в Украине функционирует 15 медицинских университетов, тогда как в большинстве европейских стран их не более четырех. По его мнению, это свидетельствует о необходимости эволюционного перехода к модели, в которой медицинские факультеты становятся частью классических университетов.

«На самом деле это советский рудимент - специализированные медицинские учреждения высшего образования. Нам было бы полезнее для качества, чтобы мы имели мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться из большого выбора предметов, которые может предоставить классический университет. А тогда дальше сужать свою деятельность в медицинском факультете и практически учиться», - отметил чиновник.

По словам Винницкого, специализированные медицинские университеты являются наследием советской системы образования. Он убежден, что молодые студенты получают больше возможностей для всестороннего развития в классических университетах, где доступен широкий выбор дисциплин, а сужение специализации происходит постепенно.

Реформа интеграции медицинских университетов планируется как постепенный процесс, без принудительных действий. Основная цель - повышение качества образования, конкурентоспособности выпускников и создание лучших условий для обучения.

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