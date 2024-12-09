Медичні університети можуть розформувати в звичайні ВНЗ

В Україні розглядають інтеграцію медуніверситетів – медичні факультети замість окремих вишів.

Фото: АНТИКОР

В Україні розглядають можливість інтеграції медичних університетів до складу класичних закладів вищої освіти. Таку перспективу озвучив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час вебінару «МедОсвіта: Шлях до змін».

Михайло Винницький наголосив, що зараз в Україні функціонує 15 медичних університетів, тоді як у більшості європейських країн їх не більше чотирьох. На його думку, це свідчить про необхідність еволюційного переходу до моделі, в якій медичні факультети стають частиною класичних університетів.

«Насправді це радянський рудимент – спеціалізовані медичні заклади вищої освіти. Нам було би корисніше для якості, щоб ми мали потужні медичні факультети в межах класичних університетів. Це тому що 18–20-літня молода людина може більше скористатись з великого вибору предметів, які може надати класичний університет. А тоді далі звужувати свою діяльність в медичному факультеті і практично навчатися», — зазначив чиновник.

За словами Винницького, спеціалізовані медичні університети є спадщиною радянської системи освіти. Він переконаний, що молоді студенти отримують більше можливостей для всебічного розвитку у класичних університетах, де доступний широкий вибір дисциплін, а звуження спеціалізації відбувається поступово.

Реформа інтеграції медичних університетів планується як поступовий процес, без примусових дій. Основна мета — підвищення якості освіти, конкурентоспроможності випускників і створення кращих умов для навчання.

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